«В Хезболле всё делается просто». И быстро

Екатерина Самойлова Гавриченкова ошейник со встроенным пейджером, а еще лучше - чипировать - они же так за это ратуют.. вот на них и опробовать..

Екатерина Самойлова Гавриченкова электроприборы и до этого взрывались.. просто никто не рассматривал это как оружие неизбирательного массового поражения.. пока что.. на очереди ИИ..