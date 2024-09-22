Партия "Хезболла" оперативно провела собственное расследование, установила коррупционеров (а коррупция часто идёт рука об руку с предательством) и казнила алчных негодяев, чьи действия нанесли страшный ущерб ливанскому народу.
«В Хезболле всё делается просто». И быстро
Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
ошейник со встроенным пейджером, а еще лучше - чипировать - они же так за это ратуют.. вот на них и опробовать..
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3 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
электроприборы и до этого взрывались.. просто никто не рассматривал это как оружие неизбирательного массового поражения.. пока что.. на очереди ИИ..
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3 час.
Александр Денисов
Ну разве так можно было писать, ведь израильские ж.ды друзья нашего всего...
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1 час.
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