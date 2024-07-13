Call of duty Modern Warfare 2022 | Battle.net 2 ДНЯ

https://irongamers.ru/sale/key/3556230 - ​Аренда CoD MW 2022 для ПК 2 СУТОК ​Преимущество аренды этой игры срокам от 2 ДНЕЙ в том, что у вас есть возможность попробовать игру в сюжете и по сети, а если она вам понравилась, но вы не успели ее пройти или захотели продолжить игру, вы можете продлить срок еще на несколько дней или на постоянной основе, предварительно связавшись с нами.