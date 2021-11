CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two На днях украинские СМИ раструбили на весь мир новость о том, что украинская государственная компания "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместном окончании строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.