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Саудовская Аравия устала от нефтяных мошенников

Саудовская Аравия устала от нефтяных мошенников

Один из крупнейших глобальных поставщиков сырья находится на пределе своего терпения. Эр-Рияд, предпринявший беспрецедентные меры по поддержанию нефтяного рынка, сталкивается с негативным воздействием на него со стороны партнеров.

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