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Болгары жгут: в болгарских СМИ появился прогноз на 2022 от Нострадамуса – Ванга отдыхает

Болгары жгут: в болгарских СМИ появился прогноз на 2022 от Нострадамуса – Ванга отдыхает

Нострадамус в фильме "Nostradamus" (1994) Лидия ГубинаВ преддверии наступающего Нового 2022 года в Сети и СМИ появляется всё больше предсказаний, чего ждать и как будет складываться ситуация в будущем.

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