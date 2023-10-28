AlphaTauri рассчитывает на выход в финал квалификации Гран При Мексики

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддолс рассчитывает, что команда хотя бы одним болидом сможет выйти в финал квалификации Гран При Мексики, поскольку форма коллектива на этом этапе лучше, чем на Гран При США.