AlphaTauri рассчитывает на выход в финал квалификации Гран При Мексики

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддолс рассчитывает, что команда хотя бы одним болидом сможет выйти в финал квалификации Гран При Мексики, поскольку форма коллектива на этом этапе лучше, чем на Гран При США.
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