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Чувашиянең Чичкан авылы мәчетенең 35 еллык юбилее зур тантана белән билгеләп үтелде

Чувашия Республикасының Чичкан авылы мәхәлләсе мәчетенең 35 еллык юбилее зур тантана белән билгеләп үтелгән.

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