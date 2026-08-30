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Газета.ру

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ВСУ атаковали шахту "Дуванная" в ЛНР, погибла сотрудница

ВСУ атаковали шахту "Дуванная" в ЛНР, погибла сотрудница

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по шахте «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе в Луганской народной республике (ЛНР).

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