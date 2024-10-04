Психолог Покусаева: движение квадроберов обладает множеством плюсов

Идея введения наказаний родителей за то, что их дети увлекаются квадробингом, звучит крайне странно. В этом движении есть множество плюсов, оно как минимум лучше, чем бесконечное зависание в гаджетах, объяснила 360.
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