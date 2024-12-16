В Курской области продолжают выдавать жилищные сертификаты

<p style="text-align:justify"><strong>16 декабря в ходе заседания Правительства Курской области под руководством врио губернатора Александра Хинштейна обсуждался вопрос выдачи жилищных сертификатов вынужденным переселенцам из приграничных районов.
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