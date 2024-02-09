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Парламентская газета

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Путин рассказал Карлсону об истинных причинах начала СВО

Путин рассказал Карлсону об истинных причинах начала СВО

Россия обдумывала вступление в НАТО, ЦРУ прямо финансировало сепаратистов и террористов на Северном Кавказе, а специальную военную операцию на территории Украины можно завершить за несколько недель — но лишь при одном условии.

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