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Закон и Порядок

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Последнее предупреждение: Путин сообщил о завершении разработки ударных систем в РФ

Последнее предупреждение: Путин сообщил о завершении разработки ударных систем в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России. Как предупредил глава государства в своей речи ко Дню Военно-морского флота России 28 июля, это является зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Народ России так долго ждёт справедливого возмездия ВСЕМ наглосаксам, имеющим наглость гадить Великой России!!!
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1 час.
Elena Guseva
Последнее предупреждение? И насколько оно последнее?
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1 час.
alik3456 Джексон
А китайское было?
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45 мин.

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