Последнее предупреждение: Путин сообщил о завершении разработки ударных систем в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России. Как предупредил глава государства в своей речи ко Дню Военно-морского флота России 28 июля, это является зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.