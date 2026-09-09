Republican midterm convention kicks off in Dallas

The Republican midterm convention starts Wednesday in Dallas as GOP candidates try to rally voters to the polls in November.
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