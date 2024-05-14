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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Страшно не только за детей"

"Страшно не только за детей"

Мигранты потянулись из России на родину. Средняя Азия фиксирует небывалый приток собственных граждан из-за рубежа и в срочном порядке решает, чем занять такую массу людей.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Если в чужую страну приезжает &quot;гость&quot;, вводит свои &quot;порядки&quot; - это аккупант, враг, мразь!!!
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43 мин.
Наталья Волкова
Что то не особо ощущается вывоз этих мигрантов, похоже только завозят, теперь больше с женами и хороводом детей. Как было, так и стало. Новые россияне . А Рахмон пусть своих бесценных спецов  Европе предлагает
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39 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Граждане РСФСР всю историю СССР строили заводы, города и ..... , а вы нас в 90-е грабили, резали - становились &quot;независимыми&quot;!!!??? Сейчас все советское просрали, разворовали и приползли к нам в Россию!!!??? Для вас человека убить - &quot;два пальца об осфальт!&quot; Женьщину изнасиловать, ах да, она же по вашим &quot;древним правилам - неверная&quot;!!!!??? Я как и многие РУССКИЕ-РОССИЯНЕ после того, как вы всеми своими кишлаками оккупировали Россию и гадите нарушая все нормальные традиции, законы РФ, УК РФ вы вообще в хрен не ставите и при этом желаете противопостовлять свою средневековую &quot;культуру&quot;, носят хиджабы, молясь в автобусах перед выходом, НАМ ВСЕ ЭТО ЧУЖЕРОДНО!!!!! РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ!!!! НО МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ ОСЕДЛО БОЛЕЕ 1000 ЛЕТ, ДАВНО ПРИВЫКЛИ ДРУГ К ДРУГУ!!! А вы здесь таджики, узбеки, киргизы хотите взять &quot;первенство&quot; - хрен вам в сумку, чтобы сухари не мялись! Не хотите и не умеете себя вести нормально, валите к себе и поднимайте свои страны и экономику, если получиться!!!!
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26 мин.

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