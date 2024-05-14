Мигранты потянулись из России на родину. Средняя Азия фиксирует небывалый приток собственных граждан из-за рубежа и в срочном порядке решает, чем занять такую массу людей.
"Страшно не только за детей"
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МП
Михаил Пантюхин
Если в чужую страну приезжает "гость", вводит свои "порядки" - это аккупант, враг, мразь!!!
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43 мин.
Наталья Волкова
Что то не особо ощущается вывоз этих мигрантов, похоже только завозят, теперь больше с женами и хороводом детей. Как было, так и стало. Новые россияне . А Рахмон пусть своих бесценных спецов Европе предлагает
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39 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Граждане РСФСР всю историю СССР строили заводы, города и ..... , а вы нас в 90-е грабили, резали - становились "независимыми"!!!??? Сейчас все советское просрали, разворовали и приползли к нам в Россию!!!??? Для вас человека убить - "два пальца об осфальт!" Женьщину изнасиловать, ах да, она же по вашим "древним правилам - неверная"!!!!??? Я как и многие РУССКИЕ-РОССИЯНЕ после того, как вы всеми своими кишлаками оккупировали Россию и гадите нарушая все нормальные традиции, законы РФ, УК РФ вы вообще в хрен не ставите и при этом желаете противопостовлять свою средневековую "культуру", носят хиджабы, молясь в автобусах перед выходом, НАМ ВСЕ ЭТО ЧУЖЕРОДНО!!!!! РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ!!!! НО МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ ОСЕДЛО БОЛЕЕ 1000 ЛЕТ, ДАВНО ПРИВЫКЛИ ДРУГ К ДРУГУ!!! А вы здесь таджики, узбеки, киргизы хотите взять "первенство" - хрен вам в сумку, чтобы сухари не мялись! Не хотите и не умеете себя вести нормально, валите к себе и поднимайте свои страны и экономику, если получиться!!!!
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26 мин.
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