"Страшно не только за детей"

МП

Михаил Пантюхин

Граждане РСФСР всю историю СССР строили заводы, города и ..... , а вы нас в 90-е грабили, резали - становились "независимыми"!!!??? Сейчас все советское просрали, разворовали и приползли к нам в Россию!!!??? Для вас человека убить - "два пальца об осфальт!" Женьщину изнасиловать, ах да, она же по вашим "древним правилам - неверная"!!!!??? Я как и многие РУССКИЕ-РОССИЯНЕ после того, как вы всеми своими кишлаками оккупировали Россию и гадите нарушая все нормальные традиции, законы РФ, УК РФ вы вообще в хрен не ставите и при этом желаете противопостовлять свою средневековую "культуру", носят хиджабы, молясь в автобусах перед выходом, НАМ ВСЕ ЭТО ЧУЖЕРОДНО!!!!! РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ!!!! НО МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ ОСЕДЛО БОЛЕЕ 1000 ЛЕТ, ДАВНО ПРИВЫКЛИ ДРУГ К ДРУГУ!!! А вы здесь таджики, узбеки, киргизы хотите взять "первенство" - хрен вам в сумку, чтобы сухари не мялись! Не хотите и не умеете себя вести нормально, валите к себе и поднимайте свои страны и экономику, если получиться!!!!