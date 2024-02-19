Уже долгое время ведутся споры в Конгрессе США по поду дальнейшего вооружения украинских боевиков в преддверии выборов в президенты – демократы и действующий глава Америки голосуют "за ", однако им мешают республиканцы-сторонники Дональда Трампа, взявшие в Конгрессе большинство.
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