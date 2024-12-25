Почему исчезают деревни и закрываются заводы?

Нина Комарова Есть программа о создании больших агломераций в России. Всего несколько. Об этом говорил Шойгу. А вы думаете почему Собянин уже метро до Чехова тянет? Не будет никаких сельхозугодий. Сейчас замолчали. Это проект глобализации, и мы его осуществляем. С чьей подачи? Большой вопрос.

Нина Комарова Возьмите себе дальневосточный гектар и езжайте туда корчевать пни. Поедете? Похоже нет. Никто туда не едет. Осталось иностранцам эту землю отдать. Нет комсомольцев, нет коммунистов, которые всегда шли вперед для Родины. Всех оплевали, социализм похерили. И что Путин понял? Свою семейку бы отправил на этот гектар.