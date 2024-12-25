Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему исчезают деревни и закрываются заводы?

Почему исчезают деревни и закрываются заводы?

Я уже как-то писал, что если хочешь попасть в горяче — то пиши хайповое. То есть то, что порождает эмоции и отключает голову.

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Комментарии
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Нина Комарова
Есть программа о создании больших агломераций в России. Всего несколько. Об этом говорил Шойгу. А вы думаете почему Собянин уже метро до Чехова тянет? Не будет никаких сельхозугодий. Сейчас замолчали. Это проект глобализации, и мы его осуществляем. С чьей подачи? Большой вопрос.
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47 мин.
Нина Комарова
Возьмите себе дальневосточный гектар и езжайте туда корчевать пни. Поедете? Похоже нет. Никто туда не едет. Осталось иностранцам эту землю отдать. Нет комсомольцев, нет коммунистов, которые всегда шли вперед для Родины. Всех оплевали, социализм похерили. И что Путин понял? Свою семейку бы отправил на этот гектар.
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39 мин.
Нина Комарова
И в Питере, и Е-бурге
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37 мин.

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