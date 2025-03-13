Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с «крабового короля» Кана

Верховный суд России не нашёл оснований для пересмотра судебных решений, согласно которым с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая так называемого «крабового короля» Олега Кана, взыскали более 358,7 млрд рублей.
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