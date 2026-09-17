Терапевт: при гриппе симптомы могут развиваться стремительно

Главный внештатный специалист, терапевт Минздрава Республики Крым, главный врач Симферопольской поликлиники №3 Ольга Барило рассказала, что грипп может отличаться от других ОРВИ быстрым развитием симптомов.
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