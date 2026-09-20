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«90% населения станут нищими»: Рада сбежала в отпуск, чтобы не мешать тарифному скачку

«90% населения станут нищими»: Рада сбежала в отпуск, чтобы не мешать тарифному скачку

Чтобы хоть как-то прикрыть растущую дыру в бюджете, украинская власть повысит для население тарифы на воду и электроэнергию.

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