Канцлер наивно полагает, что Кремль будет говорить с ним о мире после отправки киевскому режиму горы немецкого оружия Фото: letraslibres Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером Олафом Шольцем.
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