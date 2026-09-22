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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Ирландии – Израилю: «Генсек ООН сегодня сказал, что никогда не видел таких разрушений, как в Газе, и наш тренер говорит то же самое. Нельзя отрицать то, что знает весь мир»

Премьер-министр (тишек) Ирландии Михол Мартин назвал заявления Израильской футбольной ассоциации в адрес главного тренера сборной Республики Ирландия Хеймира Хадльгримссона «неприемлемыми».

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