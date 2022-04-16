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Дмитрий Воденников о том, что 16 апреля родился великий клоун

Дмитрий Воденников о том, что 16 апреля родился великий клоун

Была такая песенка у Камбуровой, в поздние советские годы, – "Чарли Чаплин", на стихи Мандельштама. Но то, что в песне звучит органично (там же музыка важна, театральность, интонация, да и текст не полностью), в поэтическом тексте смотрится странно.

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