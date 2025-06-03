Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Усы пескова - необъяснимое явление. Думается, что даже в отсталых племенах Африки и бассейна Амазонки ,   вожди племе...Весьма неприятный...
  • Валентин Воробьев
    Больше всех Чубайс увез и не поделитсяМиронов придумал,...
  • Амара Карпова
    Слишком далеко зашла грязная шлюха собчачка🤮💩мразь думает, что Путин вечен😂всему свое время, расплата придет за эт...Вика Цыганова ука...

Ли Чжэ Мён стал президентом Южной Кореи: консерваторы признали поражение

Ли Чжэ Мён стал президентом Южной Кореи: консерваторы признали поражение

Ким Мун Су, кандидат от консервативной партии, признал поражение на выборах президента Южной Кореи. Победу одержал демократ Ли Чжэ Мён.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Кто такие демократы уже известно всем в мире. Бедная Ю.Корея
Ответить
6 час.
наверх