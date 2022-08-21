СК: взрывное устройство в машине Дугиной было заложено под днищем

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Правоохранители в ходе расследования убийства журналистки Дарьи Дугиной установили, что взрывное устройство в ее машине было закреплено под днищем в области кресла водителя, сообщает СКР.
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Правоохранители в ходе расследования убийства журналистки Дарьи Дугиной установили, что взрывное устройство в ее машине было закреплено под днищем в области кресла водителя, сообщает СКР.
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