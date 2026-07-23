Европа готовит ракету для ударов по России, но у нас уже есть ответ Берлин и Лондон объявили о значительном углублении сотрудничества в оборонной сфере.
Европа готовит ракету для ударов по России, но у нас уже есть ответ
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Юрий Ильинов
"АДовая" версия ракеты Х-31: 3800 км/ч и гарантированное поражение цели На вооружении российской авиации состоит уникальный боеприпас - противокорабельная ракета Х-31АД, представляющая собой серьезную угрозу для надводных сил противника. Это оружие способно эффективно поражать корабли разных классов, включая крупнотоннажные суда. Главный козырь "тридцать первой" - ее поистине "адовая" скорость: она разгоняется почти до 3800 км/ч, что делает перехват средствами ПВО крайне затруднительным. При стартовой массе 715 кг ракета несет 110-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. Сочетание колоссальной кинетической энергии и мощного заряда дает сокрушительный эффект: ракета легко прошивает борта, и подрыв происходит уже внутри корпуса. Для транспортов, перевозящих боеприпасы или горючее, такое попадание гарантирует катастрофические последствия вплоть до детонации груза. Высокая точность наведения обеспечивается комбинированной активно-пассивной головкой самонаведения, устойчивой к помехам. Пуск может осуществляться в широчайшем диапазоне высот - от сверхмалых 100 метров до 15 километров, что позволяет выбирать оптимальную тактику атаки. Дальность действия достигает 160 километров, давая возможность наносить удары вне зоны ответного огня. Х-31АД - это высокоточное оружие, превращающее любой крупный корабль в уязвимую мишень
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
То есть Европа и США бьют по России...Но Россия в ответ по Европе ударить *не моги *?..Так сатанинской Европе и США удобно воевать ...
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1 м.
Юрий Ильинов
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1 м.
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