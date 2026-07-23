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Европа готовит ракету для ударов по России, но у нас уже есть ответ

Европа готовит ракету для ударов по России, но у нас уже есть ответ Берлин и Лондон объявили о значительном углублении сотрудничества в оборонной сфере.

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Юрий Ильинов
&quot;АДовая&quot; версия ракеты Х-31: 3800 км/ч и гарантированное поражение цели На вооружении российской авиации состоит уникальный боеприпас - противокорабельная ракета Х-31АД, представляющая собой серьезную угрозу для надводных сил противника. Это оружие способно эффективно поражать корабли разных классов, включая крупнотоннажные суда. Главный козырь &quot;тридцать первой&quot; - ее поистине &quot;адовая&quot; скорость: она разгоняется почти до 3800 км/ч, что делает перехват средствами ПВО крайне затруднительным. При стартовой массе 715 кг ракета несет 110-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. Сочетание колоссальной кинетической энергии и мощного заряда дает сокрушительный эффект: ракета легко прошивает борта, и подрыв происходит уже внутри корпуса. Для транспортов, перевозящих боеприпасы или горючее, такое попадание гарантирует катастрофические последствия вплоть до детонации груза. Высокая точность наведения обеспечивается комбинированной активно-пассивной головкой самонаведения, устойчивой к помехам. Пуск может осуществляться в широчайшем диапазоне высот - от сверхмалых 100 метров до 15 километров, что позволяет выбирать оптимальную тактику атаки. Дальность действия достигает 160 километров, давая возможность наносить удары вне зоны ответного огня. Х-31АД - это высокоточное оружие, превращающее любой крупный корабль в уязвимую мишень
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
То  есть  Европа  и  США   бьют  по  России...Но  Россия  в  ответ  по  Европе  ударить  *не  моги  *?..Так  сатанинской  Европе  и  США   удобно  воевать ...
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1 м.
Юрий Ильинов
https://mirtesen.ru/people/235111723/blog/46484164221?utm_referrer=mirtesen.ru
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1 м.