Армия Израиля провела рейды в школах в секторе Газа

Израильские военные провели рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы. «Вчера (в пятницу) войска ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд в школах «Аль-Муатасим Биллах» и «Аль-Фараби» в связи с информацией о террористах (палестинского движения) ХАМАС, скрывавшихся в школах», — говорится в сообщении армии в Telegram.