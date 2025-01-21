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Царьград

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Минобороны России продемонстрировало успешную атаку дрона на ВСУ в Купянске

Минобороны России продемонстрировало успешную атаку дрона на ВСУ в Купянске

Министерство обороны России представило видео удара FPV-дрона "Рубикон" по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска.

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