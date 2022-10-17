«Известия»: все страны ЕАЭС перейдут на оплату основных товаров в рублях

Рубль сейчас является одной из самых стабильных мировых валют. После того как страны ЕАЭС наладят систему оплаты газа в рублях, логичным станет переход на расчеты в этой валюте за другие товары, сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
Рубль сейчас является одной из самых стабильных мировых валют. После того как страны ЕАЭС наладят систему оплаты газа в рублях, логичным станет переход на расчеты в этой валюте за другие товары, сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
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