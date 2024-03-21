Оперативниками омского наркоконтроля задержан мужчина, занимавшийся перевозкой наркосинтетики по разным регионам России

В результате спланированной операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омский области во взаимодействии с коллегами из Госавтоинспекции на 865-м км автодороги Р-254 Новосибирск - Челябинск в Кормиловском районе остановили автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 29-летнего омича.
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