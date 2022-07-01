Українські військовополонені в Маріуполі. Травень 2022р. У США американців, що потрапили в полон, вважають військовополоненими, в Росії – найманцями Дебати про статус полонених іноземців між Москвою та країнами Заходу продовжуються, оскільки міжнародні угоди не дають однозначних критеріїв Уродженці штату Алабама – 27-річний Енді Хьюн та 39-річний Олександр Друке – стали першими американцями, які опинилися […] Сообщение У США американців, що потрапили в полон, вважають військовополоненими, в Росії – найманцями появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.