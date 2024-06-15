Купание на пляжах Анапы запрещено из-за грозового фронта

На пляжах Анапы запрещено купание из-за грозового фронта. Об этом сообщает РИА Новости. "Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено", - следует из сообщения.
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