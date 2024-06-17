Нарышкин рассказал о действиях при отказе Украины от предложений Путина

Если Украина откажется от озвученного президентом России Владимиром Путиным предложения по заключению мирного соглашения, в дальнейшем условия по урегулированию для Киева окажутся более сложными и жесткими, заявил в беседе с ТАСС глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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