Нарышкин рассказал о действиях при отказе Украины от предложений Путина

Если Украина откажется от озвученного президентом России Владимиром Путиным предложения по заключению мирного соглашения, в дальнейшем условия по урегулированию для Киева окажутся более сложными и жесткими, заявил в беседе с ТАСС глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.