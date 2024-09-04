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Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября

Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba100 прочтений Сегодня Ряд украинских чиновников обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в Кабмине Украины являются частью усилий по укреплению власти, пишет газета Financial Times.

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