Главная тайна Мавзолея: зачем рядом с Лениным устроили секретный колумбарий?

Мавзолей Ленина на Красной площади — место, которое, казалось бы, изучено вдоль и поперек. Сотни тысяч людей прошли через его траурный зал, и для большинства из них усыпальница вождя — это всего лишь саркофаг с телом и быстрый путь к выходу.