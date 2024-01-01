В России с 1 января увеличился размер МРОТ и пенсий

С 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии, родителям сохранили пособия по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они выйдут на работу, а минимальный размер оплаты труда составил 19 242 рубля в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии