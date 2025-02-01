По целям на территории Украины был нанесен комбинированный удар, противник заявляет что применялись дроны-камикадзе "Герань-2", ОТРК "Искандер-М" и Х-22/Х-32 с борта Ту-22М3.
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По целям на территории Украины был нанесен комбинированный удар, противник заявляет что применялись дроны-камикадзе "Герань-2", ОТРК "Искандер-М" и Х-22/Х-32 с борта Ту-22М3.
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