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Рост числа виз: русское консульство в Нью-Йорке о новых путешествиях в РФ

Рост числа виз: русское консульство в Нью-Йорке о новых путешествиях в РФ

Генконсульство России в Нью-Йорке отмечает рост интереса к поездкам в Россию. Генконсул Александр Захаров сообщает об увеличении выдачи виз и активной востребованности услуг, включая оформление паспортов и подтверждение гражданства в 2024 году.

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