Berg PRESS

336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serge
    Касок, конечно, но по сути верно!Как BBC создало ф...
  • Serge
    Исполнительское мастерство англосаксов вкупе с местными подпиндосниками остаётся на уровне репортажей белых какасок в...Как BBC создало ф...
  • Oddy Rash
    Китай воевал с Императорской Японией с 1937 по 1945 год, неся неисчислимые жертвы, сравнимые с жертвами Советского на...За сколько часов ...

Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: в будущем новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: в будущем новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове не исключила, что в будущем новые варианты коронавируса будут обозначаться названиями созвездий, когда букв греческого алфавита уже не будет хватать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх