Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: в будущем новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове не исключила, что в будущем новые варианты коронавируса будут обозначаться названиями созвездий, когда букв греческого алфавита уже не будет хватать.