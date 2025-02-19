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Царьград

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Дрон ударил по АЗС в Новой Каховке: сгорели резервуар и два авто

Дрон ударил по АЗС в Новой Каховке: сгорели резервуар и два авто

ВСУ нанесли удар с помощью дрона по автозаправочной станции в Новой Каховке, Херсонская область. В результате уничтожены газовый резервуар, заправочные колонки и два легковых автомобиля.

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