Изменения неизбежны: Шольц заявил о завершении эпохи нефти, газа и другого ископаемого топлива Татьяна АрестоваВысокопоставленные политики и чиновники уже неоднократно поднимали вопрос об отказе от ископаемого топлива.
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