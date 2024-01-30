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Дотком: США стремятся к эскалации на Украине

Дотком: США стремятся к эскалации на Украине

Соединенные Штаты стремятся к обострению ситуации в зоне проведения Специальной военной операции на Украине, так как военных успехов у ВСУ уже не будет, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

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