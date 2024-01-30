Соединенные Штаты стремятся к обострению ситуации в зоне проведения Специальной военной операции на Украине, так как военных успехов у ВСУ уже не будет, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.