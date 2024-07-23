Топ-3 лучших танков в мире на сегодняшний день

С самого момента своего создания во время Первой мировой, задачей танков был прорыв укрепленных линий противника и глубокое проникновение в тыл врага, чтобы окружить и сломить сопротивление окопавшегося противника.
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