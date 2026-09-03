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Регионы России

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MICS представила защищённый 5G-смартфон Oukitel WP68 Air и Vivo анонсировала T5 5G

MICS представила защищённый 5G-смартфон Oukitel WP68 Air и Vivo анонсировала T5 5G

3 сентября 2026 года дистрибьюторская компания MICS представила защищённый 5G-смартфон Oukitel WP68 Air.

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