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Уролог Панферов назвал частое мочеиспускание возможным симптомом инфекций и рака простаты

Уролог Панферов назвал частое мочеиспускание возможным симптомом инфекций и рака простаты

Частое мочеиспускание нужно воспринимать как сигнал о наличии серьезных заболеваний, включая рак простаты, предупреждает кандидат медицинских наук, уролог и онколог Александр Панферов, руководитель Центра урологии клиники «Медассист».

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