Здесь вам не колхоз: Тюнинг-Арт Музей

Когда доработки автомобиля функциональны и красивы — это вызывает восхищение. Полюбоваться тюнинговыми машинами разных марок и эпох и совершенно разных стилей можно было в Москве на фестивале автомобильной культуры и творчества Тюнинг-Арт Музей.