LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLED Из-за ост...

LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLEDИз-за острой конкуренции с китайскими производителями жидкокристаллических (ЖК, LCD) панелей, компания LG Display переориентируется на производство более технологичных и дорогих OLED-панелей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)