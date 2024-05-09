LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLED Из-за ост...

LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLEDИз-за острой конкуренции с китайскими производителями жидкокристаллических (ЖК, LCD) панелей, компания LG Display переориентируется на производство более технологичных и дорогих OLED-панелей.