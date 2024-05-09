НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLED Из-за ост...

LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLED Из-за ост...

LG окончательно прекратит выпускать ЖК-дисплеи и переключится на OLEDИз-за острой конкуренции с китайскими производителями жидкокристаллических (ЖК, LCD) панелей, компания LG Display переориентируется на производство более технологичных и дорогих OLED-панелей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх