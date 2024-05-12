Мишустин предложил депутатам Госдумы назначить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера.
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Мишустин предложил депутатам Госдумы назначить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера.
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