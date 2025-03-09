📷❗️В Ираке был замечен разведывательно-ударный вертолет AH-64E Apache приписанный к 101-ой воздушно-десантной дивизии, с израильскими управляемыми ракетами SPIKE NLOS (LRPM DR).
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📷❗️В Ираке был замечен разведывательно-ударный вертолет AH-64E Apache приписанный к 101-ой воздушно-десантной дивизии, с израильскими управляемыми ракетами SPIKE NLOS (LRPM DR).