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Русское оружие

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📷❗️В Ираке был замечен разведывательно-ударный вертолет AH-64E Apache

📷❗️В Ираке был замечен разведывательно-ударный вертолет AH-64E Apache приписанный к 101-ой воздушно-десантной дивизии, с израильскими управляемыми ракетами SPIKE NLOS (LRPM DR).

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