Астраханские ватерполисты обыграли национальную команду Республики Беларусь

Регулярный этап Чемпионата России близится к завершению. В преддверии стадии плей-офф мужская команда по водному поло Суперлиги «Динамо-СШОР» провела выездной 16 тур в Минске, где встречалась с национальной командой Республики Беларусь.
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