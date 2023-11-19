Могут ли педагогу уменьшить надбавку за плохие оценки ученикам

Могут ли учителю уменьшить надбавку или объявить выговор за плохие оценки, проставленные ученикам? На вопросы читателей «Парламентской газеты» в рамках совместной рубрики нашего издания и Российской академии образования отвечает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.