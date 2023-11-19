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Парламентская газета

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Могут ли педагогу уменьшить надбавку за плохие оценки ученикам

Могут ли педагогу уменьшить надбавку за плохие оценки ученикам

Могут ли учителю уменьшить надбавку или объявить выговор за плохие оценки, проставленные ученикам? На вопросы читателей «Парламентской газеты» в рамках совместной рубрики нашего издания и Российской академии образования отвечает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.

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